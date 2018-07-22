Российскую авиабазу в Сирии дважды атаковали неизвестные беспилотники

Фото: dixinews.ru

Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии за два дня уничтожили два неизвестных беспилотника, которые приближались к ней. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя авиабазы.

По его словам, первый инцидент произошел вечером в субботу, 21 июля. С наступлением темноты российские средства ПВО на значительном удалении выявили БПЛА неизвестной принадлежности, который приближался к авиабазе. "Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена", - рассказал представитель базы.

Второй БПЛА был зафиксирован утром в воскресенье, 22 июля. Он также находился на удалении от аэродрома и приближался к базе с северо-западного направления.

По словам представителя российской базы, Хмеймим работает в плановом режиме. В обоих случаях пострадавших или материального ущерба не было.