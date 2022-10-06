Российскую чиновницу уволили за обещание «шваркнуть снарядом» добровольца

В нижегородском городе Кулебаки уволили начальницу отдела культуры Светлану Новикову, которая угрожала уехавшему на СВО добровольцу. Об этом мэр города Валерий Юрасов сообщил во «ВКонтакте».

Военнослужащий опубликовал фото и видео нарушений в условиях содержания мобилизованных, которые спали в неотапливаемом автобусе и сами добывали себе еду.

Новикову возмутило, что такую информацию разгласили. Она в личных сообщениях пообещала военному либо «трибунал за нарушение воинского устава», либо «шваркнуть снарядом» за опубликованные данные.

Мэр города принёс добровольцу извинения от своего имени и от имени всех работников администрации за «недостойное и несоответствующее статусу муниципального служащего поведение сотрудника».

«Новикова С.В. больше не является сотрудником администрации. Дорогие ребята! Мы поддерживаем вас, ждём и верим! Желаем вам вернуться с победой, чтобы ваши родные, друзья и земляки могли гордиться каждым из вас», — написал Юрасов.