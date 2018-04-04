Российскую певицу Анну Нетребко не пустили на шоу в лондонский театр

Фото: obaldela.ru

Российскую оперную диву Анну Нетребко вместе с мужем и сыном не пустили на шоу в театр "Принц Эдуард" в Лондоне. Об этом пишет Life, ссылаясь на Instagram певицы.

По словам Нетребко, их выгнали из зала за несколько минут до начала представления.

Как выяснилось, ее билеты за 600 евро были недействительными, поскольку их продали кому-то еще. Артистка уточнила, что ее вместе с семьей "согнали с мест" за считанные минуты до начала шоу "Аладдин".

"Неважно, кто ты — известный, богатый — с любым человеком это может случиться", - написала дива, призвав всех быть осторожными при покупке билетов.

Нетребко добавила, что такое часто происходит с билетами, купленными даже в обычных театральных кассах, и подобные ситуации особенно обидны для детей.