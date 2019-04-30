Рост числа вакансий на растущем в России производстве оценили в Госдуме

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что более ощутимый рост числа вакансий на производстве наблюдается в городах, где наиболее масштабно представлена высокотехнологичная промышленность и оборонопромышленный комплекс, пишут "Известия".

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Ранее HeadHunter опубликовал рейтинг 16 городов с приростом вакансий в производственной сфере. На первом месте оказался Екатеринбург. В пятерку лидеров также вошли Омск, Волгоград, Челябинск и Пермь. На последних местах оказались Воронеж, Санкт-Петербург, Казань, Москва и Ростов-на-Дону.

"Не столь значительный рост в Санкт-Петербурге, Казани и Москве связан с тем, что они достигли высокой базы за предыдущие годы. Продолжать расти такими темпами от высокой базы невозможно", – отметил Гутенев.

По его словам, у попавших в число аутсайдеров Воронежа и Ростова-на-Дону очень большой промышленный потенциал.

"В целом же рост вакансий базируется не только на увеличении числа крупных инфраструктурных проектов со стороны государства или со стороны госзаказа в части ОПК. Значительную часть прироста вакансий дают и инвестиции частного капитала, и российские зарубежные инвесторы", – подчеркнул Гутенев.