«Рост колоссальный»: Томенко неприятно удивился высокой смертности на алтайских дорогах

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили статистику, связанную с ДТП на дорогах региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как заявил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в регионе сохранилась тенденция снижения количества зарегистрированных ДТП, но возросло число погибших. Так, в первом квартале 2022 года на дорогах погибло 50 человек, в то время как за тот же период прошлого года их было 33. По его словам, это колоссальный рост смертности и пока необъяснимый вопрос. Губернатор подчеркнул, что это заставляет еще раз внимательно проанализировать ситуацию.

«Некоторые показатели улучшились по сравнению с предыдущими годами. Но некоторые показатели — гибель на дорогах участников движения, — к сожалению, не позволяют быть удовлетворенными результатами работы» — отметил Виктор Томенко.

На заседании комиссии также огласили статистику по ДТП за 2021 год. Министр транспорта Антон Воронов заявил, что в крае снизилось количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 9,2% (с 2513 до 2282), а число раненых людей уменьшилось на 4,9% (с 3167 до 3013). При этом число погибших остается высоким и даже увеличилось в 2021 году по сравнению с предыдущим с 226 до 228 человек.

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По итогам заседания комиссии краевые чиновники утвердили план по снижению аварийности в местах концентрации ДТП на ближайший год, а также ряд поручений для обеспечения безопасности дорожного движения и снижение смертности на дорогах.

Ранее сообщалось, что в 2022 году увеличится число камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах Алтайского края. Кроме того, с 12 марта 2022 года в крае начали работать системы «Кордон.Про». За это время эта система также показала свою эффективность в фиксации нарушений.