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Рост на 6,3%: Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году

МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9%

19 декабря 2022, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рублей. Как сообщает РИА Новости, таким образом, сумма вырастет на 6,3% к показателю предыдущего года.

МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9%.

Напомним, что, согласно принятой в 2020 году методикой, МРОТ рассчитывается исходя из медианной заработной платы за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло только 42%.

В 2022 году МРОТ повышали дважды. С 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей, учитывая выросшие темпы инфляции.

Комментарии 4

  • Точно всё по плану идёт?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Вот такие нищенские подачки и углубляют нищету народа особенно наемных работников и гарантируют мировому глобалистскому олигархату сверх доходы и сверхбогатства, которые неолиберальным правящим режимом не облагаются налогом даже в то время как эти налоги изымаются во всех развитых странах Мира. Наверное обязательное требование о недопустимости роста доходов народа со стороны мирового глобализма и неолиберализма к их администрации в России рьяно исполняется.Даже объективная но нищенская цифра МРОТ в 50 000 рублей неолиберальным правящим режимом не устанавливается хотя и она в разы меньше стандартов ООН после которых считается бедность
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Вот здесь бы рядом с нашим МРОТ прописать МРОТ вражеского запада, для сравнения, что бы народ почувствовал 30 летний труд нашей власти.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • На сегодняшний день инфляция составляет 10,47%. В следующем году прогнозируется примерно такая же. прошу заметить, что это официальные цифры. Неофициально же, смело можно умножать на 2. А рост МРОТ составит 6,3%. Да что мы всё меряем процентами. Рост составит 963 рубля. Услуги ЖКХ уже подорожали и в следующем году еще повышение тарифов будет. Плата за проезд увеличилась. Стоимость продуктов растет. Стоимость непродовольственных товаров растет. Так что жить в 2023 году будем еще беднее и хуже, чем сейчас.
    20 декабря, Гость   Ответить
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