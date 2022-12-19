Рост на 6,3%: Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году

МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9%

19 декабря 2022, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рублей. Как сообщает РИА Новости, таким образом, сумма вырастет на 6,3% к показателю предыдущего года.

МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9%.

Напомним, что, согласно принятой в 2020 году методикой, МРОТ рассчитывается исходя из медианной заработной платы за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло только 42%.

В 2022 году МРОТ повышали дважды. С 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей, учитывая выросшие темпы инфляции.