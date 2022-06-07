«Ростех» предложил оплачивать до 50% аренды жилья для IT-специалистов

Госкорпорация «Ростех» обратилась в Минцифры с инициативой по льготам для IT-специалистов. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что «Ростех» предложил распространить льготы на всех специалистов отрасли, а также представители корпорации призвали оплачивать от 30 до 50% аренды жилья для айтишников, у которых нет своего дома.

Ещё одно предложение касается компаний, которые торгуют компьютерным оборудованием, приложениями, а также занимаются обучением пользователей. Льготы предлагают распространить и на них.

Ранее сообщалось, что в России запускают льготную ипотеку на строительство частных домов без привлечения профессиональных застройщиков.