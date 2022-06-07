«Ростех» предложил оплачивать до 50% аренды жилья для IT-специалистов
Корпорация направила в Минцифры документ, в котором предложила распространить меры поддержки для всех сотрудников отрасли
Госкорпорация «Ростех» обратилась в Минцифры с инициативой по льготам для IT-специалистов. Об этом сообщают «Известия».
Сообщается, что «Ростех» предложил распространить льготы на всех специалистов отрасли, а также представители корпорации призвали оплачивать от 30 до 50% аренды жилья для айтишников, у которых нет своего дома.
Ещё одно предложение касается компаний, которые торгуют компьютерным оборудованием, приложениями, а также занимаются обучением пользователей. Льготы предлагают распространить и на них.
Ранее сообщалось, что в России запускают льготную ипотеку на строительство частных домов без привлечения профессиональных застройщиков.