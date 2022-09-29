«Ростелеком» установит на дорогах Барнаула умное оборудование для повышения безопасности

«Ростелеком» будет развивать проект «Интеллектуальная транспортная система» (ИТС) в Барнауле, Новоалтайске, а также Первомайском и Павловском районах. Федеральный оператор выиграл госконтракт, по условиям которого до 1 декабря 2022 года установит оборудование для автоматизации управления дорожным движением на 13 участках Барнаула. Заказчиком выступил комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города.

Создание ИТС поможет автоматизировать управление уличным движением: регулировку светофоров, оперативное реагирование на ДТП и загруженность дорог. Цель проекта — повысить безопасность и качество дорожного движения, а также снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду.

«Проект ИТС считается в нашем министерстве одним из приоритетных. Мы получаем поддержку федерального центра, с повышенным вниманием контролируем финансирование и ведём ход работ, потому что связываем с его внедрением большие ожидания по изменению дорожной ситуации в части уменьшения пробок и количества ДТП. Надеюсь, что накопленный опыт и наработки позволят после Барнаульской агломерации внедрить эту систему для всей дорожно-транспортной инфраструктуры нашего региона», — подчеркнул министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

«Ростелеком» включился в работы ещё на стадии проектирования ИТС. В 2020 году оператор подготовил проектную документацию, в которой описал архитектуру будущей системы и интерфейсы взаимодействия ее компонентов. В 2021 году компания выиграла конкурс на внедрение до 2023 года комплекса программных модулей и подсистем для единой платформы управления транспортно-дорожным комплексом (ЕПУТС). По этому госконктракту «Ростелеком» организует в Барнауле центр обработки данных и центр диспетчерского управления дорожным движением.

Выполнение работ по третьему госконтракту включает в себя модернизацию 12 перекрёстков на улице Попова в Ленинском и Индустриальном районах Барнаула. Здесь «Ростелеком» установит системы видеонаблюдения, мониторинга и учёта транспортного потока и светофорного управления. На проспекте Ленина в районе площади Баварина оператор смонтирует комплекс метеомониторинга, который будет в реальном времени отслеживать изменения погоды и состояния дорожного полотна.

«Отмечу, что третий госконтракт — это уже приземлённая, более понятная для горожан часть ИТС, когда речь идёт о конкретных установках, монтаже периферийного оборудования на светофорных объектах города», — сообщила директор по работе с корпоративным и госсегментами Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

Заказчиком выступил комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города.

ПАО «Ростелеком»