«Ростелеком» в Барнауле построил оптическую сеть для проведения Сибирской юношеской футбольной лиги

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи и организовал скоростной интернет для спортивной школы олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина, расположенной на ул. Энтузиастов, 12в. Проект реализован для проведения дебютного сезона Сибирской юношеской футбольной лиги, который стартовал 29 мая.

«Футбольные соревнования с участием спортивных школ Сибири и Урала — значимое событие для нашей школы и шаг вперёд в развитии этого вида спорта в Алтайском крае. Основные расходы по проведению соревнований взял на себя Российский футбольный союз с условием, что мы организуем техническую возможность для трансляции матчей онлайн и на федеральном спортивном телеканале „Матч ТВ“. В минувшие выходные съёмочная группа произвела запись игр и онлайн-трансляцию в интернете. Всё прошло успешно. Благодарю „Ростелеком“ за оперативное строительство и организацию канала передачи данных», — сообщил директор спортшколы Алексея Смертина Евгений Татаринцев.

Компания провела работы в сжатые сроки. В мае оператор совместно с подрядной организацией фактически за несколько дней построил до здания школы 450 метров магистральных линий связи, после чего «Ростелеком» провёл монтаж кабеля и настройку оборудования внутри помещения.