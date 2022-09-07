«Ростелеком» в День города дарил барнаульцам бесплатный доступ к Wink

В День города Барнаула промоутеры «Ростелекома» поздравляли горожан с 292-летием краевой столицы, дарили воздушные шары, а также предлагали им цифровой видеосервис Wink с бесплатным доступом на 30 дней. Компания также организовала в парке «Изумрудный» постановки местного плейбек-театра* «Анапаит».

«На Wink можно найти и посмотреть в онлайне не только фильмы и сериалы, но и спектакли со сцен ведущих российских театров. Раздумывая над идеей поздравления горожан, мы решили в этот раз поддержать уличных актёров и любителей театральных постановок. Для этого оформили сцену амфитеатра, в которых труппа плейбек-театра „Анапаит“ разыграла реальные истории из жизни барнаульцев, рассказанные ими перед спектаклем», — сообщила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.

Фото: ПАО «Ростелеком»

В Wink содержится более 200 телеканалов и 60 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов с возможностью ставить видео на паузу и смотреть архивные программы. Также в нём представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Видеосервис и онлайн-кинотеатр рассчитан как на взрослых, так и детей. Доступ к услуге есть на всех гаджетах: Wink можно смотреть с телевизора, смартфона, планшета, ноутбука или компьютера, причём всем членам семьи одновременно.

Тестовый промопериод предусмотрен при подключении интернета и цифрового видеосервиса Wink по акции «Технология развлечений». Более подробную информацию можно узнать на сайте «Ростелекома» или по бесплатной горячей линии по телефону 8 800 1000 800.

*Плейбек-театр действует на грани театра и психологии. Действо основано на рассказанной зрителями истории, которую тут же разыгрывает актёрская труппа.

ПАО «Ростелеком»