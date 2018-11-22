Ространснадзор исключил вину "Аэрофлота" в инциденте в Шереметьево

Ранее по факту нарушения требований в области транспортной безопасности было возбуждено дело

22 ноября 2018, 13:05

Фото: gozoom.ru

Пилоты пассажирского лайнера Boeing 737, сбившего насмерть мужчину на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, скорее всего, не виноваты в его гибели. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ТАСС и главу Ространснадзора Виктора Басаргина.

Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП

Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП

"Если выстраивать цепочку всех участников, то как раз самая меньшая вероятность — это то, что виноват в этом "Аэрофлот", — цитирует издание его слова.

Напомним, ЧП произошло вечером 20 ноября. Во время вылета из Шереметьево самолет столкнулся с 25-летним мужчиной, выбежавшим на ВПП. Уточняется, что погибший был гражданином Армении. Его депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в столице РФ. В Шереметьево дебошир сбежал от полиции и попал на взлетно-посадочную полосу.

Следователи возбудили дело по статье "нарушение требований в области транспортной безопасности".

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