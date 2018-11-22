Ространснадзор исключил вину "Аэрофлота" в инциденте в Шереметьево

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Пилоты пассажирского лайнера Boeing 737, сбившего насмерть мужчину на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, скорее всего, не виноваты в его гибели. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ТАСС и главу Ространснадзора Виктора Басаргина.

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Общество Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП

"Если выстраивать цепочку всех участников, то как раз самая меньшая вероятность — это то, что виноват в этом "Аэрофлот", — цитирует издание его слова.

Напомним, ЧП произошло вечером 20 ноября. Во время вылета из Шереметьево самолет столкнулся с 25-летним мужчиной, выбежавшим на ВПП. Уточняется, что погибший был гражданином Армении. Его депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в столице РФ. В Шереметьево дебошир сбежал от полиции и попал на взлетно-посадочную полосу.

Следователи возбудили дело по статье "нарушение требований в области транспортной безопасности".