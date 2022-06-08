Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в июне

Роструд напомнил россиянам о том, что следующая рабочая неделя в стране будет короткой. В ведомстве отметили, что это не должно сказываться на уровне зарплаты.

«В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — рассказали в ведомстве.

Сотрудникам многих компаний в России напомнили, что из-за выходных их уровень зарплаты не должен снижаться. Тем, кто работает по сдельной оплате труда, в праздничные дни положены надбавки, которые должны быть указаны в коллективном договоре.