Роструд прокомментировал информацию об утечке персональных данных Чубайса

При направлении обращения или вопроса на портал "Онлайнинспекция.рф" Роструда решение о составе публикуемой информации, в том числе и сведений, которые содержат персональные данные, граждане принимают самостоятельно, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Роструда, комментируя данные о публикации в открытом доступе личной информации более 360 тысяч человек

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Общество Паспортные данные Чубайса, Соловьева и Дворковича попали в открытый доступ

"Такого реестра, как реестр обращений граждан, о котором говорится в публикации РБК от 15.05.2019 "Паспортные данные Дворковича и Чубайса попали в открытый доступ", на портале Роструда "Онлайнинспекция.рф" нет. Вместе с тем функционал портала позволяет гражданину направить свое обращение в государственную инспекцию труда или получить консультацию, направив свой вопрос... Любая публикация на портале возможна только после ознакомления и принятия пользовательского соглашения и правил использования сервисов и информации, которыми предусмотрено, что ответственность за публикацию своих персональных данных несет пользователь", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что "при направлении обращения либо вопроса на портал решение о составе публикуемой информации, в том числе сведений, содержащих персональные данные, гражданин принимает самостоятельно. Как показывает практика, в большинстве случаев пользователи портала не публикуют сведения о себе".

"Тем не менее в случае если гражданин принял решение о публикации сведений, содержащих его персональные данные, у него есть возможность в любой момент в дальнейшем скрыть их из открытого доступа", – добавили в Роструде.