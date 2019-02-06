Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство
Весь функционал отдается в Министерство экономического развития
После передачи полномочий Минэкономразвития Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
"Функционал отдается в Министерство экономического развития, и понятно, что, скорее всего, Ростуризма в том виде, в котором он был раньше, не будет", – сказала Ломидзе.
Она также отметила, что в каком виде будет федеральное агентство по туризму, пока непонятно. Предположительно усилят Минэк.
"Возможно, будет создана структура в рамках министерства, а отдельного федерального агентства, может быть, не будет", – заявила Ломидзе.
В заключении она добавила, что по ее мнению, работа станет эффективнее.