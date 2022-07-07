«Росводоканал Барнаул» напомнил абонентам о способах оплаты водоснабжения и водоотведения

«Росводоканал Барнаул» напомнил жителям города, что коммунальные услуги нужно оплачивать до 10 числа каждого месяца. В компании предусмотрено несколько способов оплаты, а абоненты могут выбрать самый удобный.

«Своевременная оплата услуг „водоснабжение“ и „водоотведение“ важна как для потребителя — он не попадает в списки должников и ему не начисляются пени, так и для предприятия, — на средства, полученные от клиентов за потреблённые ресурсы, компания содержит и обновляет сети и объекты», — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

Частные лица могут оплатить услуги предприятия в приложении «РВК.Услуги», на сайте или во фронт-офисе водоканала, через «Сбербанк-Онлайн», а также в личном кабинете системы «Город», в кассах банков или банкоматах и на «Почте России». Для организаций и предпринимателей работает личный кабинет для юридических лиц, кнопка «Оплатить» на сайте компании, оплата во фронт-офисе, перечисление на реквизиты водоканала.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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