«Росводоканал Барнаул» напомнил, до какого числа нужно оплачивать коммунальные услуги

«Росводоканал Барнаул» напоминает клиентам о необходимости своевременно оплачивать водоснабжение и водоотведение. Вносить средства за коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца.

«Регулярная оплата абонентами наших услуг — залог стабильной и бесперебойной работы предприятия. Кроме того, мы предлагаем жителям Барнаула и пригорода выбрать максимально удобный лично для них способ оплаты, будь то личный кабинет клиента, мобильное приложение „РВК.Услуги“, визит в наш офис или внесение средств через систему „Город“, банки или „Почту России“», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Компания ежегодно проводит розыгрыш кубометров холодной воды среди абонентов, которые в течение второго полугодия вовремя и в полном объёме оплачивают услуги водоканала. Никаких заявок подавать не нужно: если вы ответственный абонент, номер вашего лицевого счёта в любом случае примет участие в розыгрыше. Итоги акции этого года подведут в январе 2023-го.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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