«Росводоканал Барнаул» напомнил, когда нужно передавать показания счётчиков
Если вы вовремя передали показания, вам начислят сумму только за потреблённую воду
Барнаульский водоканал напоминает своим клиентам, что от своевременной передачи показаний счётчиков зависит корректность начисления в квитанциях. Кроме того, это показатель культуры потребления, уровень которой в Барнауле растет.
«В период пандемии лучше взаимодействовать в режиме онлайн. Поэтому мы призываем абонентов передавать показания счётчиков без визита в наш офис. Вы можете сделать это в личном кабинете системы „Город“, по номеру
99-50-55,через кол-центр 50-01-01,на сайте водоканала, через смс-сообщение на номер 8-903-767-2230,а также с помощью мобильного приложения „РВК.Услуги“. Выбирайте удобный для вас способ», — обратилась к клиентам компании коммерческий директор Татьяна Колганова.
Напоминаем, что в соответствии с законодательством показания приборов учёта необходимо ежемесячно передавать с 20 по 25 число. Если это условие соблюдено, то абоненту начисляют сумму только за потреблённую воду. Если нет — в течение трёх месяцев рассчитывать сумму будут по среднему значению, а далее — по нормативу.
ООО «Барнаульский водоканал»
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