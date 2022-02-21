«Росводоканал Барнаул» напомнил, когда нужно передавать показания счётчиков

Барнаульский водоканал напоминает своим клиентам, что от своевременной передачи показаний счётчиков зависит корректность начисления в квитанциях. Кроме того, это показатель культуры потребления, уровень которой в Барнауле растет.

«В период пандемии лучше взаимодействовать в режиме онлайн. Поэтому мы призываем абонентов передавать показания счётчиков без визита в наш офис. Вы можете сделать это в личном кабинете системы „Город“, по номеру 99-50-55, через кол-центр 50-01-01, на сайте водоканала, через смс-сообщение на номер 8-903-767-2230, а также с помощью мобильного приложения „РВК.Услуги“. Выбирайте удобный для вас способ», — обратилась к клиентам компании коммерческий директор Татьяна Колганова.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством показания приборов учёта необходимо ежемесячно передавать с 20 по 25 число. Если это условие соблюдено, то абоненту начисляют сумму только за потреблённую воду. Если нет — в течение трёх месяцев рассчитывать сумму будут по среднему значению, а далее — по нормативу.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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