«Росводоканал Барнаул» назвал должников среди управляющих компаний
Несмотря на то, что средний показатель оплат городских УК составляет 98,5%, в Барнауле есть ряд «управляшек», которые регулярно попадают в пул должников
Барнаульский водоканал определил худших плательщиков среди управляющих компаний города за восемь месяцев 2022 года. Лидерами антирейтинга стали ООО УК «Возрождение» — процент оплаты 86,64, ООО УЖК «Лесной» — 88,53% и ООО «Столица» — 91,02%.
«Управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.
Вопрос задолженности касается всего города, ведь деньги, которые недополучает предприятие, могли бы быть направлены на ремонт и модернизацию коммунальных объектов и улучшение качества предоставляемых услуг. Для того чтобы исправить ситуацию, «Росводоканал Барнаул» ежемесячно напоминает недобросовестным абонентам о необходимости погасить долги и проводит претензионно-исковую работу.
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