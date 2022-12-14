«Росводоканал Барнаул» заменит участок водопровода на Змеиногорском тракте

«Росводоканал Барнаул» модернизирует систему водоснабжения в нагорной части города. Однако неудобств жители города не почувствуют — работы проводят методом горизонтально-направленного бурения.

«Подрядчики приступили к работам на Змеиногорском тракте в ноябре. До августа 2023 года более 1000 метров водопроводной сети диаметром 300 мм будут заменены на больший диаметр — 450 мм. На протяжении трассы от дома № 15 до дома № 49 будут оборудованы две камеры и 15 колодцев», — рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул» Александр Дудкин.

Работа позволит повысить надёжность системы водоснабжения в нагорной части Барнаула, а также обеспечить необходимый потребителям объём воды с учётом подключения строящихся домов.

Отметим, что у проекта два источника финансирования — средства инвестиционной программы предприятия и Фонда национального благосостояния.

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