«Росводоканал Барнаул» приглашает жителей города на субботник у озера в Ленинском районе

Сотрудники «Росводоканал Барнаул» организовали субботник для очистки берегов безымянного озера, вблизи которого в январе произошло повреждение на напорном канализационном коллекторе.

«Сети изношены и, увы, авария произошла на коллекторе около этого зелёного островка с озером. Мы сделали всё, что смогли, чтобы минимизировать ущерб. Зимой вручную собирали вышедшие канализационные стоки. Сотрудники водоканала — такие же жители Барнаула, которые хотят, чтобы город был чистым и красивым. К сожалению, не только коллектор повлиял на состояние зелёной зоны — берег безымянного озера завален мусором. Поэтому лучшее решение, на наш взгляд, убрать грязь с его берегов. Мы надеемся, что жители, которые дорожат этой зоной отдыха, к нам присоединятся 27 мая. Лучше делать, чем говорить, — отметил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Конец мая выбран не случайно — почва просохнет и мусор будет легче убрать. Активисты предприятия также обратились в региональное отделение Российского экологического общества с просьбой поддержать мероприятие.

Напомним, утечка на напорном канализационном коллекторе вблизи безымянного озера произошла в январе. Специалисты водоканала в течение получаса после поступления информации о повреждении остановили выход стоков, а на следующий день прибыли на место для устранения последствий, в том числе собрали и вывезли на очистные сооружения канализации замёрзшие стоки, которые вышли на поверхность из повреждённого коллектора.

В феврале и марте были реализованы мероприятия по восстановлению благоустройства территории между частным сектором по пер. Морозному и новостройками по ул. Малахова. В апреле были отобраны пробы воды в реке Пивоварке и у двух противоположных берегов безымянного озера. Результаты показали, что инцидент на сети водоотведения не повлиял на флору и фауну.​