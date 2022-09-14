«Росводоканал Барнаул» рассказал, куда сообщать об открытых люках

«Росводоканал Барнаул» отработал более 315 заявок об открытых люках с начала 2022 года. Из них 113 касались колодцев, которые обслуживают другие организации.

«У нас на балансе находится порядка 60 тысяч люков. Наши сотрудники регулярно проводят обследование, но контролировать сохранность такого числа объектов очень сложно. Поэтому мы просим барнаульцев сообщать об открытых колодцах. Если люк не относится к водоканалу, наши специалисты огородят его и передадут сведения той компании, которая за него отвечает», — рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Напоминаем, что на сайте компании есть кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!», через которую жители города буквально в несколько кликов могут передать информацию. Также сделать это можно по круглосуточному номеру 500-101.

«Барнаульский водоканал»

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