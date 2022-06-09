«Росводоканал Барнаул» установил два фильтра для очистки воздуха на канализационной насосной станции № 20

Подрядчики барнаульского водоканала завершили монтаж двух адсорбционных фильтров на канализационной насосной станции № 20. Новое оборудование позволит эффективно очищать воздух на объекте.

Сейчас идут работы по пусконаладке установки.

«После окончания пусконаладочных работ и запуска фильтров в постоянном режиме, в жилой застройке в зоне влияния выбросов от КНС-20 будут проведены контрольные замеры качества атмосферного воздуха. Мы рассчитываем, что после внедрения нового оборудования воздух возле КНС-20 станет значительно чище», — рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

В качестве адсорбента будет использоваться смесь активированного угля и гранул порошкового активированного алюминия, обработанного перманганатом калия. Система разработана и изготовлена ООО «ОКС Групп». На проектирование и приобретение оборудования, а также строительно-монтажные работы компания направила более 8,5 млн рублей.

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