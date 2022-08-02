«Росводоканал Барнаул» запускает акцию «Дни помощи должникам»

В «Росводоканал Барнаул» с 1 августа стартует акция «Дни помощи должникам». Специалисты компании проконсультируют абонентов, у которых образовались долги, и расскажут, как оформить рассрочку.

«Мы на постоянной основе оказываем консультационную помощь абонентам, а также реструктуризацию задолженности. В этом году мы решили уделить повышению платёжной дисциплины больше времени и объявили август месяцем помощи должникам», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

В компании отмечают, что жители города часто не оплачивают коммунальные услуги вынужденно, при этом не желая становиться неплательщиком. Именно по этой причине «Росводоканал Барнаул» идёт навстречу абонентам, предлагая пути решения проблемы. В 2021 году между водоканалом и абонентами было заключено 128 соглашений о рассрочке долга.

«Ситуации бывают разные, но для нас своевременная оплата коммунальных начислений крайне важна, ведь полученные средства идут, в том числе, на реализацию запланированных мероприятий по повышению надёжности городских сетей водоснабжения и водоотведения, а также улучшение качества наших услуг», — подчеркнул Андрей Звягинцев.

Обратиться за помощью абоненты «Росводоканал Барнаул» могут лично в офис обслуживания по адресу пр. Калинина, 116, с 08:00 до 17:00 (с понедельника по четверг) и с 08:00 до 16:00 (по пятницам), либо позвонив в указанные часы по телефону 500-101.

ООО «Барнаульский водоканал»

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