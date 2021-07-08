Росздравнадзор проверит скандал с подменой вакцины от COVID-19 на воду в Калужской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области проведет проверку по факту нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Поводом к организации надзорных мероприятий послужили публикации в СМИ, в которых утверждается, что медсестра медицинского учреждения вколола пациенту воду вместо вакцины против коронавирусной инфекции", – пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее стало известно, что в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса, компенсируя нехватку препарата. По словам главы региона Владислава Шапши, в настоящее время россиянка находится в отпуске. Губернатор отметил, что она "вряд ли из него выйдет". Он обратил внимание медиков, что пациенты должны видеть, что им колют.