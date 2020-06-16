Ровно 300. В Горном Алтае выросло число зараженных коронавирусом

В Горном Алтае выявили 21 новый случай инфицирования коронавирусом, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 300.

"Коронавирус подтвердился у 15 жителей Кош-Агачского района, трех жительниц города Горно-Алтайска (в том числе двух женщин, вернувшихся ранее из другого региона), трех жителей Улаганского района (в том числе двух детей). Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы ОРВИ", – сообщили в штабе.

Кроме того, выздоровели восемь пациентов из Горно-Алтайска, Майминского, Кош-Агачского и Улаганского районов. За все время эпидемии из больниц региона выписали 142 человека.

Напомним, с 10 июня в Кош-Агачском районе действует режим карантина. На муниципалитет приходится почти половина из всех зараженных: 123 из 300.