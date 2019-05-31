Роженицам должны давать подарки на 10 тысяч рублей

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова заявила, что каждая российская женщина при выписке из роддома с младенцем должна получать подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тысяч рублей, но пока эта программа работает только в шести регионах, сообщает РИА "Новости".

Исполнение программы запланировано на 2018-2020 годы, однако на начало 2019 года корзина для новорожденного выдается пока только в шести регионах: в Москве, Ненецком АО, Якутии, Башкортостане, Тульской и Вологодской областях. В целом на реализацию программы до 2024 года, по замыслу Минпромторга, должно быть выделено 84,2 млрд рублей.

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"Правительством утвержден план мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, которым предусмотрено проведение в 2018-2020 годах во всех регионах России акции "Подарок новорожденному" совместно с производителями детских товаров и руководителями регионов. В рамках этой акции при выписке из роддома каждой женщине должна предоставляться коробка новорожденного – набор с необходимыми предметами ухода за малышом (преимущественно российского производства)", – рассказала Орлова.

Она напомнила, что еще в прошлом году Минпромторг разработал проект "Предоставление подарочного набора отечественных товаров ("подарочная коробка") в связи с рождением ребенка", в котором установил минимальную стоимость подарка – не менее 10 тысяч рублей и его базовый гарантированный состав. Фактический состав и максимальную стоимость набора регионы должны определять сами.

Предполагается, что половина стоимости товаров для "подарка новорожденному" будет финансироваться из федерального бюджета (но не более 5 тысяч рублей), остальная часть – из средств регионов.