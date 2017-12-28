Розы из колбасы: идеальная нарезка для новогоднего стола за несколько минут

Красивая нарезка может стать настоящим украшением стола, но как правильно ее собрать, знают, пожалуй, лишь настоящие кулинары. Секреты мастерства на Кухне.Amic.ru в преддверии праздника согласился раскрыть повар одного из известных барнаульских ресторанов Данил Мальцев. Теперь каждая хозяйка сможет наконец разобраться, что интересного для новогоднего стола можно сделать из колбасы, карбоната, шпика, корейки и прочих мясных деликатесов и вкусностей.

Смотрите видеорецепт и делайте нарезку для новогоднего стола вместе с нами и компанией "Барнаульский пищевик".

Готовим вместе с Кухней.Amic.ru

Материал впервые опубликован 23 декабря 2016 года