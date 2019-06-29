РПЦ и Минтруд создадут комиссию по содействию социальным проектам

Русская православная церковь (РПЦ) и Министерство труда и социальной защиты РФ создадут совместную комиссию по развитию церковного волонтерства и социальных проектов, передает ТАСС.

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Текст заключенного сторонами соглашения о сотрудничестве в сфере социального обслуживания опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

"Предметом <…> соглашения является взаимодействие сторон в сфере социальной защиты населения. <…> Основными направлениями взаимодействия являются <…> содействие в признании органами исполнительной власти <…> религиозных организаций Русской православной церкви, предоставляющих в соответствии со своими уставами общественно-полезные услуги, <…> исполнителями общественно-полезных услуг, содействие во включении организаций в реестры поставщиков социальных услуг, <…> и привлечение добровольцев к реализации социального сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. <…> Стороны в рамках взаимодействия создают совместную комиссию <…> по этим вопросам", – говорится в тексте документа.

Минтруд берет на себя обязательство передавать сведения об оказывающих социальную помощь нуждающимся организациях РПЦ органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания. Это, как отмечается в соглашении, будет делаться для "оказания содействия в признании организаций исполнителями общественно-полезных услуг, а также включения указанных организаций в реестры поставщиков социальных услуг субъектов Российской Федерации".

Соглашение было подписано Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным.

Ранее патриарх Кирилл уже выступал в защиту скорейшего принятия законопроекта о распределенной опеке, который призван улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями.