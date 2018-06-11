РПЦ придумала, как вернуть людей в заброшенные деревни

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24" заявил , что восстановление храмов в заброшенных и вымерших деревнях поможет вернуть в них жителей.

По словам митрополита, есть множество примеров того, как в ходе восстановления храма люди объединялись и возвращались в свою деревню.

Иларион также отметил, что нужно восстанавливать все храмы.

"Если люди там сейчас не живут, это не значит, что люди не будут там жить, если храм будет восстановлен", - пояснил позицию РПЦ митрополит.