РПЦ решит, сколько раз россиянам можно будет вступать в брак

Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов заявил, что Русская православная церковь определится с вопросом о том, сколько раз людям можно вступать в брак, сообщает РИА "Новости".

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"Сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке, в ЗАГСе? Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется", - пояснил протоиерей.

По его словам, разные ответы существуют и на вопрос о том, как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви.

Решение по этому вопросу будет принято на заседаниях Архиерейского собора, которые пройдут в храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 ноября по 4 декабря.

В настоящее время в вопросе о вступлении в брак Церковь полагается на положения, принятые еще в XVIII-XIX веках. "Некоторые вещи нужно адаптировать к современности, прописать формулы и процедуры", - считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва.

На сегодняшний день Русская православная церковь допускает два венчания подряд, но на третий брак не дает благословения. Развод возможен с разрешения правящего архиерея.