РПЦ выступает против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии, пишет "Интерфакс".

В РПЦ считают, что закон содержит ряд правовых дефектов, которые делают его принятие недопустимым.

В церкви высказали мнение о том, что "практически любое нормальное человеческое действие может быть признано "семейно-бытовым насилием" и любой совершеннолетний человек может подвергнуться "мерам профилактики", которые носят "репрессивный характер".

Кроме того, члены комиссии считают, что авторы проекта используют ложные данные, для того чтобы закон был принят. Например, церковь не согласна с утверждением, что в России ежегодно мужья убивают 14 тысяч женщин.