Рубцовчане пожаловались на опасные колеи на дорогах города
По словам автомобилистов, из-за неубранных дорог постоянно возникают опасные ситуации
18 декабря 2022, 15:54, Илья Звягинцев
Рубцовские автомобилисты обратились к дорожникам. Пост опубликовали в сообществе «Инцидент Рубцовск».
«Когда будут приведены в порядок городские улицы? Когда будет „срезана“ колея по основным дорогам? Сколько ещё должно произойти ДТП, чтобы все было приведено в соответствии с нормативами?» — написал автор обращения.
Автовладелец отметил, что опасные колеи есть на следующих улицах: Зорге, Заводская, Полевая, Оросительная, Садовый.
По словам горожанина, это далеко не весь список улиц с колеями.
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