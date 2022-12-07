«Ручных нет, есть терпеливые». Сибирский паучий эксперт о том, как ему живётся с сотнями птицеедов в квартире

Мы давно привыкли, что пауки — жуткие и пугающие существа, а книги и фильмы лишь укрепляют это убеждение. Множество глаз, восемь волосатых лап и бритвенно острые ядовитые хелицеры — при виде такого создания хочется бросить всё и бежать.

Но кто-то их совсем не боится, а любит и даже заводит в качестве домашних питомцев. Только мода эта очень опасная, уверен сибирский арахнокипер Александр Карлов. Сам он держит дома около 500 ядовитых птицеедов (а ещё скорпионов и змей), но всем остальным рекомендует хорошенько подумать, прежде чем заводить паучка.

Сейчас Карлов находится в Барнауле и проводит для горожан выставку «Удивительный мир пауков» в музее «Город». Со своими восьмилапыми друзьями он познакомил корреспондента amic.ru и заодно рассказал, чем его привлекают членистоногие.

«Первых пауков прятал от жены»

Александру, который проводит для барнаульцев экскурсии в мир пауков, всего 25 лет. Никакого образования, связанного с членистоногими и животным миром, у него нет: парень вообще учился на преподавателя физкультуры.

Тем не менее о пауках он, кажется, знает всё. Своих маленьких друзей он называет исключительно на латыни: Brachypelma, Theraphosa, Poecilotheria metallica (да-да, это всё виды пауков). Имён, правда, никому не даёт: «А какой смысл, если их несколько сотен?» Но о каждом виде рассказывать может часами.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Началось всё с простой детской любви к ящерицам, объясняет гид.

«В детстве меня вся живность интересовала. Особый интерес был к ящеркам. Я жил в Якутии, а летом они там повсюду водятся. Так вот я их, как и любой мальчик, ловил, разглядывал. Когда я вырос, любовь эта осталось. Уже после армии решил более серьёзно заняться рептилиями. Купил своего первого геккона, затем вторую ящерицу, третью и поехало. Ну а потом я у знакомого увидел несколько пауков и всё. Выпросил одного себе, а потом очень быстро пошло дело. Появился первый десяток пауков, второй, третий. Сейчас у меня дома их уже более 400», — рассказывает Александр.

Так он стал арахнокипером — человеком, который держит и разводит пауков у себя дома. В России есть целое сообщество людей, которые очень любят членистоногих и с любопытством наблюдают за их жизнью.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Самым сложным было объяснить своё необычное увлечение будущей жене, вспоминает мужчина.

«Я ей сразу рассказал о своей заинтересованности, её это немножко напрягало. Но о том, что пауки уже и у меня дома есть, я поначалу не говорил. Когда она приходила в гости, прятал птицеедов. Завернёшь в одежду и запрячешь куда-нибудь в шкаф. Паукам в темноте даже комфортнее. Ну а потом уже потерялся смысл их прятать, когда развелось несколько десятков. Со временем жена приняла увлечение, хоть пауков до сих пор недолюбливает. А вот змеи ей даже нравятся, у нас несколько особей живёт», — говорит Александр.

Однажды Карлова попросили помочь с выставкой пауков и поработать гидом. С тех пор он чётко понял, чем хочет заниматься: ездит с выставками по разным городам страны и знакомит людей с миром ядовитых членистоногих. А главное — увлечённо рассказывает о пауках всё, что за свою жизнь выяснил сам.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Птицееды поневоле

Больше всего Александра интересуют птицееды — отдельное и наиболее опасное семейство пауков. По словам арахнокипера, работать с такими созданиями — «особый кайф».

«Почему меня не интересуют, допустим, какие-нибудь бабочки? Да потому что адреналина в работе с ними никакого нет. Ну летает себе, ну красивая. А тут смертельно опасный паук, который легко может тебя убить. И ты о нём заботишься, кормишь него, регулярно осматриваешь. Совсем другое дело», — поясняет арахнокипер.

По этой же причине Александру ещё нравятся скорпионы — на выставке можно посмотреть и на них. Кстати, это только в кино они выглядят настолько огромными, будто на них можно чуть ли не скакать верхом. На деле же это маленькие существа размером с половину ладони.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Но птицеедов гид всё равно любит больше.

«Многие считают, что птицеед — это один конкретный паук. Но это целое семейство. Одних только птицеедов открыто уже более 900 видов. Они по-разному выглядят, живут в разных уголках света, по-разному себя ведут и в разной степени опасны. Вообще пауки — одни из самых неизученных созданий на данный момент. Например, учёные до сих пор не придумали, как лечить пауков от болезней. Поэтому мне очень интересно наблюдать за этими существами», — рассказывает Александр.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

А птиц, они, кстати, не едят. Вернее, едят, но очень редко и в исключительных случаях. Своё жуткое название семейство получило случайно, рассказывает Александр.

«В XVII веке немецкая художница была в составе экспедиции. В Суринаме она однажды увидела, как крупный паук поедает маленькую колибри. Естественно, если паук в размахе достигает 28 см, съесть маленькую раненую птичку ему не составит труда. В жизни же всё обычно иначе. Паук лучше всегда выберет какое-нибудь мелкое насекомое. Тем не менее художница изобразила увиденное, картинка разошлась по миру и пауков стали называть птицеедами», — рассказывает гид.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Не опасен, пока не тронешь

Опасность пауков для человека тоже преувеличена, считает Александр. По его словам, птицееды действительно ядовиты и могут очень больно укусить, но намеренно нападать не станут.

«Он вас боится не меньше, чем вы его», — поясняет арахнокипер.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Паука нужно очень сильно разозлить, чтобы он пустил в ход свой яд.

«Абсолютно все птицееды ядовитые. Теоретически смертельно опасных для здорового взрослого человека нет. Если вас кусала пчела и всё было в порядке — укус паука тоже должны перенести. Но опасность кроется в том, что есть индивидуальные особенности организма. Если у вас есть аллергическая реакция на яд, действительно можно умереть. Поэтому в любом случае под паука подставляться не стоит», — объясняет Карлов.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Тем не менее самого Александра пауки кусали множество раз. Но каждый случай — это результат нарушения техники безопасности, подчёркивает арахнокипер. А вот удар скорпиона он однажды получил намеренно — поспорил с друзьями.

«Мы поспорили, сможет ли скорпион первой линьки, самый маленький, пробить кожу человека. Проверять вызвался я. Был уверен, что не сможет. В итоге скорпиончик смог. Укол был болезненный и ядовитый, но всё прошло достаточно быстро. Повторять никому не советую», — рассказывает арахнокипер.

Александр призывает не делать из пауков монстров: они просто стараются спокойно жить своей жизнью и атакуют лишь в случае реальной угрозы. Не трогайте его, и ядовитый укус точно не получите.

Но у птицеедов есть и другой способ «удивить» вас, не прибегая к яду. Некоторые виды, чувствуя опасность, начинают счёсывать с брюшка свои волоски. Взмывая в воздух и попадая на кожу, эти частицы вызывают жуткий зуд, как от стекловаты. Так что крепко подумайте, прежде чем тревожить паучка.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

«Ручных пауков не бывает»

А не злить паука очень просто, объясняет Карлов: просто не нужно брать его на руки. Сам арахнокипер регулярно нарушает это правило, но подчёркивает, что всё на свой страх и риск.

Вопреки расхожему убеждению, никакого паука приручить невозможно.

«Я люблю посещать другие выставки пауков как гость. Уже наслушался всякого. Часто заявляют, что пауки на выставке — ручные, что у них удалены яд или хелицеры. Я спрашиваю, как они удалили, но ответа никакого нет. Всё потому, что никаких операций паукам не проводят в принципе. Если удалить птицееду хелицеры, он не сможет питаться и умрёт. Так что всё это бред, который выдумывают люди. Зато далёкий от темы человек реально может поверить, что это безобидный паучок. И пострадать», — возмущается Александр.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По его словам, укрепляют миф о ручных пауках и авторы многочисленных роликов в соцсетях.

«Я вижу эти видео, где пауков всячески тискают, чуть ли не в рот засовывают. Это ужас и просто издевательство над членистоногим. Нужно понимать, что паук — существо неразумное. Он вас никогда не запомнит и не будет считать своим хозяином, даже не надейтесь. Человек для птицееда — всегда угроза. Ручных нет, есть только очень терпеливые пауки. Но и те рано или поздно укусят, если вы не оставите их в покое», — объясняет арахнокипер.

Это главное, что Александр пытается донести до всех, кто насмотрелся роликов в TikTok и захотел завести себе собственного паука. Жить с ним, как с милым котёнком, не выйдет. И развлекать вас по вашей прихоти птицеед не станет.

«Пауки любят темноту и очень мало передвигаются. Многие, кто к нам на выставку приходит, уверены, что они не живые. Но это и есть жизнь паука. Нужно это чётко понимать. У меня дома живут сотни птицеедов, и некоторых я подолгу просто не вижу. Мне достаточно знать, что они сыты и им комфортно. Так что тем, кто захотел себе паука, следует помнить: это не игрушка, всегда готовая вас развлекать», — даёт совет гид.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Кроме того, он не рекомендует покупать себе в качестве первого паука какую-нибудь сильнотоксичную особь. Ничего крутого в этом нет, кроме риска угодить в больницу, настаивает Карлов. Наоборот, лучше выбрать самого безобидного членистоногого.

Александр, например, советует чилийского розового птицееда (Grammostola rosea). Эти большие и мохнатые особи не очень агрессивны и неприхотливы в уходе. Если справитесь с ним, то уже тогда стоит задуматься и о более опасных созданиях.

Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Но лучше не гнаться за хайпом и не заводить опасное существо, не подумав, рекомендует Александр. Достаточно прийти на выставку и просто посмотреть на них вживую. Ну а если уж очень захотелось себе домашнего «убийцу птиц», лучше сначала посоветоваться с опытным арахнокипером. И всё равно завести котёнка.