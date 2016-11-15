Руководство Центробанка удивилось задержанию министра Улюкаева

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Руководство Центробанка России удивилось новостям о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева.

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Вопрос дня На чем попался глава Минэкономразвития Улюкаев и что о нем известно?

Как передает РИА Новости, первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов высказал мнение о том, что федерального чиновника в последнюю очередь можно было бы заподозрить в преступлении.

"Его в последнюю очередь можно было бы заподозрить в чем-то подобном. То, что написано в прессе, выглядит абсурдно. Сейчас ничего не понятно", - отметил господин Швецов.

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Напомним, что Следственный комитет 15 ноября сообщил о задержании главы МЭР Алексея Улюкаева по подозрению в получении взятки в особом крупном размере. Органы следствия полагают, что министр получил два миллиона долларов за положительную оценку со стороны Минэкономразвития, позволившую компании "Роснефть" приобрести государственный пакет акций "Башнефти".

Также сообщалось, что министр находился под наблюдением силовиков более года.