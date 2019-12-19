"Русофобская истерика": мультик о Супермене-коммунисте возмутил ведущих "России 24"

Телеканал "Россия 24" посвятил пятиминутный сюжет разбору грядущего мультфильма "Супермен: красный сын" – альтернативной версии популярного комикса, где капсула с криптонцем упала не в США, а в СССР.

"Ну что, снова будет русофобская истерика?" – задался вопросом ведущий. А затем вместе с экспертами они обсудили, насколько политизирована история из комиксов, и даже связали ее с тем, что американцы хотят испортить празднование 75-летия Победы.

Классические герои графических романов DC представлены здесь с огромным количеством "клюквы": серп и молот на груди Супермена, Бэтмен в шапке-ушанке и красная Чудо-женщина.

Премьера мультфильма состоится в 2020 году и те, кто видел трейлер, считают, что такую версию популярного комикса посмотреть было бы интересно.

Также пользователи интернета отметили, что бумажный комикс "Супермен: красный сын" начал издаваться в России в 2015 году, но тогда никто не отметил русофобии и попыток повлиять на умы молодежи. Такое внимание в предстоящей премьере комментаторы сочли не менее чем странным.