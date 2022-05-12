Rutube восстановил работу после хакерской атаки

Российский видеохостинг Rutube восстановил работу после масштабной хакерской атаки.

Теперь сайт функционирует в прежнем режиме, однако у некоторых роликов пока не отображаются обложки и иконки каналов. Видео при этом Rutube показывает без каких-либо проблем — со скоростью и качеством картинки всё в порядке.

Скриншот главной страницы Rutube

9 мая пресс-служба Rutube сообщила, что видеохостинг подвергся «крупнейшей в истории компании кибератаке». СМИ позднее писали, что на восстановление работы сайта может уйти больше недели, а ущерб от взлома якобы превысил 400 млн рублей.