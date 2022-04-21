Ряду украинских звезд, среди которых Монатик и Дмитрий Комаров, запретили въезд в Россию

СМИ опубликовали полный список тех знаменитостей, которым запрещён въезд в Россию на 50 лет

21 апреля 2022, 09:41, Илья Звягинцев

«Известия» опубликовали список украинских звёзд, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. Всего в этом перечне оказался 31 человек.

В перечень попали музыканты и телеведущие, которые в социальных сетях активно высказываются о спецоперации. Среди них ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, музыканты Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, певцы Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и т.д.

Утверждается, что всем им запретили въезд в Россию на 50 лет. Официально правоохранительные органы это информацию на данный момент не комментировали.

Ознакомиться с полным списком звёзд можно по ссылке.

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