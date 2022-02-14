Рюмка водки на столе. Кто на Алтае помогает алкоголикам вернуться к счастливой жизни

Ещё лет 10 назад в России было более двух миллионов зависимых от алкоголя человек, сейчас — около миллиона. Тенденция к уменьшению есть и в Алтайском крае, но снижение более скромное. За три года больных этим недугом стало меньше примерно на 10%. Чаще всего любители неконтролируемо выпить — это люди от 40 лет. Хотя есть и чуть более “молодые” примеры. Имеющиеся госпрограммы дают некоторые положительные результаты, но пока этого мало, чтобы россиян, наконец, перестали считать пьющей нацией. Одна из действенных мер в борьбе с алкоголизмом — добровольное содружество “Анонимные Алкоголики”. Что это за сообщество такое, кому и как они помогает — в эфире радио “Эхо Москвы в Барнауле” рассказали Сергей и Юлия.

— Добровольное содружество “Анонимные Алкоголики” — это что и о ком?

— Это содружество, которое объединяет мужчин и женщин из разных слоёв общества. Мы делимся друг с другом опытом, силой, надеждой, чтобы решить общую проблему — алкоголизм. И помочь другим людям избавиться от неё. Чтобы вступить в сообщество, нужно одно — желание бросить пить.

Члены АА не платят никаких вступительных или членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным пожертвованиям. И не связаны ни с какой религией, политическим направлением, организациями или учреждениями. Мы не вступаем в полемику по каким-то бы то ни было вопросам, не поддерживаем и не выступаем против чьих-то интересов.

Это самостоятельная некоммерческая организация. Но мы сотрудничаем со многими организациями, с тюрьмами, наркологией, религиозными учреждениями.

Наша единственная цель — оставаться трезвыми. И, конечно, помочь другим.

— Что ж, понятно. Но почему вы международные?

— Потому что содружество представлено примерно в 180 странах, причём даже в тех, где запрещена продажа алкоголя. А началось всё с Америки.

— А с чего всё началось у вас, Сергей?

— Я пришёл в сообщество, когда мне было 23 года. Сейчас мне 29 и я не пью уже шесть лет. Мне казалось странным признавать себя алкоголиком в те молодые годы. Это же вроде больные опустившиеся люди, которые ходят по помойкам, собирают бутылки. Но оказалось, что всё совсем не так.

Я начал употреблять с 12 лет. Сначала это было просто милое развлечение: посиделки с друзьями, кафе, клубы. Всё как у всех, и мне казалось, что это нормально. Но в какой-то момент алкоголь перестал работать: я не мог не начать и не мог остановиться. Все проблемы глушил алкоголем, не знал тогда, что алкоголизм — это заболевание. Просто думал, что у меня отсутствует воля.

Теперь-то я осознаю, что у таких людей, наоборот, железная воля, потому что ради бутылки человек готов пойти пешком на другой конец города.

Но проблема не только в алкоголе. Она была как раз в трезвости, потому что это казалось мне неприемлемым. Это как серая погода, ощущение постоянного беспокойства, раздражительности. Меня не свербило желание выпить, просто в трезвости мне было хуже.

У меня есть показательная история. Однажды девушка назвала меня алкоголиком. Я решил доказать ей обратное, бросил пить и через месяц она ушла от меня, сказав что лучше б я пил. Потому что в трезвости я становлюсь невыносимым. Я ощущал себя не таким, не знал, как жить. А алкоголь моё существование делал комфортным. Трезвость была невыносима, я не знал, что с ней делать, куда идти, как расслабляться.

— Вы сами пришли к мысли, что пора с этим завязывать?

— К 23 годам я был директором двух компаний, у меня был свой бизнес, девушка. А потом всё это исчезло, в какой-то момент я с огромными долгами сплю у бабушки на диване. Без работы, безо всего. Позвонил товарищу, попросил помощи, он предложил мне прийти в “Анонимные Алкоголики”.

Тогда я думал, что это сообщество неудачников, которые жалуются друг другу на свою жизнь и из последних сил держатся, чтобы не пить. Я пришёл и оказался дома, потому что мне рассказали, что это болезнь. Я услышал истории людей. Я нашёл соратников, тех, кто меня понимает. Причём они были не просто трезвые, они улыбались, что-то в их глазах было такое, что дало мне надежду. Тогда я этого не осознавал, но потом понял: после первой встречи я пошёл домой, а не за бутылкой, что мне было не свойственно.

— Юлия, а ваша история?

— Она совсем иная. Мне 49 лет, трезвая я последние 6,5 года. Я жила в обычной семье, родители не пили, впервые попробовала в 14 лет. Теперь, конечно, понимаю, что тогда алкоголь сделал для меня маленькое чудо. Я была закомплексованная, почти забитая девочка с низкой самооценкой, мне казалось, что я родилась вообще не на этой планете, а алкоголь раскрепостил меня.

Спивалась я медленно. Вышла замуж, воспитывали ребёнка, и это тормозило мой алкоголизм. Но после развода всё покатилось под откос.

— У вас тоже было нежелание жить трезвой жизнью?

— Да. Алкоголизм не про то, когда я пью. А про то, когда я не пью. Я не могу долго находиться трезвая. Хотела ли я пить? Немного. Но алкоголик пьёт не потому, что хочет пить. А потому, что не может не пить. Долго оставаться в трезвости очень мучительно.

Моё “спивание” идёт уже лет семь. После последнего запоя мне предложили поехать в клинику за рубеж и я согласилась. Длительные запои стали невыносимыми.

Психотерапевт в клинике сказал, что нет никакого медикаментозного лечения, есть программа “12 шагов”, которую нужно пройти, чтобы прекратить пить. И ходить в АА. Когда вернулась в Барнаул, пошла в АА.

Для меня это место, куда я хожу с удовольствием. Есть люди, девочки, которым я передаю программу на альтруистической основе.

— Что это за “12 шагов”?

Сергей: — Это система, духовные принципы, основанные на общечеловеческих ценностях: честность, помощь другим. И, конечно, признание болезни. Это первое, с чего начинается выздоровление. Программа ведёт к тому, что трезвость становится в радость. Ведь таким как мы просто трезвости недостаточно. Нам нужна трезвость, имеющая смысл. Когда ты не крепишься при кодировке или когда тебя кто-то заставляет.

Раньше мне было непонятно, как это — не пить какое-то количество времени. Сейчас этот вопрос просто не стоит. Не знаю, как это произошло. Я прошёл “12 шагов” и моя трезвость стала комфортной.

Человек сам может понять, алкоголик он или нет? Ведь, как правило, зависимые люди себя таковыми не считают.

Юлия: – Это так, мой случай тому подтверждение. Я понимала, что не могу остановиться пить, если начинаю. Мозг отрицает до последнего. Кому-то легко признать. Но разобраться, что такое алкоголизм на самом деле, на мой взгляд, можно только в “Анонимных Алкоголиках”.

— Как давно в Барнауле существуют АА? И единственная ли это организация?

— АА работают с 1993 года. А всего сейчас таких групп в городе около 14. А есть ещё как минимум в Бийске, Рубцовске.

Группы встречаются ежедневно по вечерам. В воскресенье есть ещё утренняя и обеденная группы.

— Где найти о вас информацию?

— О содружестве вы можете узнать на сайте и по телефону +7 902 998 4105.

— А чем открытые собрания отличаются от закрытых? И могут ли на собрание проходить родные алкоголика?

— Вот как раз на открытом могут присутствовать все желающие, а на закрытом — только сами алкоголики. Да, часто приходят с мамой, женой. И это хорошо. Родные хотят посмотреть, куда ходит их близкий человек. Люди должны понимать, что это не какая-то секта, там не будут забирать деньги и отжимать квартиры.

Прийти может в общем-то любой, кто интересуется этой темой.

— А бывает, что к вам обращается не сам больной, а кто-то из его семьи? И просит прийти и вывести его из запоя?

— Нет, так мы не ходим. Потому что человек должен сам захотеть бросить пить. Если, например, нам звонит жена алкоголика и говорит, что он сам просит прийти — мы приходим.

— Вы выпускаете много материалов и брошюр. А можно ли реабилитироваться, только прочитав их?

– У каждого человека есть понимание, что пить – это плохо. Я всё это знал и до АА. Но нельзя избавиться от рака, прочитав о раке. Так же и с алкоголизмом. Если человек пару раз пришёл на собрания и бросил пить, так он и не был алкоголиком, просто запутался в своих проблемах. Но в основном-то к нам приходят те, кому не помогает ни наркология, ни религия, ни бабушки, ни шаманы.

— А сколько надо к вам ходить? Год, полгода или это на всю жизнь?

Юлия: — Я пожизненно связана с этим содружеством. Знаю по опыту других: если походить немного, то всё может начаться снова.

Сергей: — Сколько диабетику нужно колоть инсулин? Всю жизнь. То же и алкоголизмом. Это хроническое заболевание. И есть реальные примеры, когда люди не пили 10-15 лет, а потом перестали делать те простые вещи, о которых сказано в программе, и через какое-то время запивали.

Каждый сам решает, ходить ему год, три или десять. Вопрос в том, хочу ли я быть трезвым и счастливым.

Надеюсь, что я тоже буду связан с сообществом до конца жизни.

— В АА могут прийти только с алкогольной зависимостью? Или, например, с наркотической, табачной?

— Благодаря программе "12 шагов" организовались бесчисленное количество групп: и анонимные наркоманы, и анонимные курильщики, и анонимные сексоголики, и анонимные депрессивные. Мы всем рады, кто приходит в “Анонимные Алкоголики”, просто направляем человека в ту группу, где он найдёт людей с такими же проблемами, как у него. Там его поймут лучше и больше помогут.

В Барнауле точно есть “Анонимные наркоманы”, про другие содружества не скажем. Но всегда есть Zoom и Skype, так что попасть на собрание можно в любой точке мира.

Если вы чувствуете, что вашей жизнью управляет алкоголь, вы можете позвонить на информационный телефон содружества “Анонимные Алкоголики” Алтайского края и Республики Алтай:

+7 902 998 4105

+7 3852 69 41 05

С расписанием работы групп можно ознакомится на сайте.