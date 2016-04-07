Рыжий кот Марай устроился швейцаром в музей в Серпухове

Марай давно жил при музее. Внимание на животное обратил радиоведущий Сергей Стиллавин

7 апреля 2016, 17:31

Рыжий кот Марай, который много лет жил в историко-художественном музее в Серпухове, теперь работает там  швейцаром, сообщает Meduza.

В обязанность кота входит встреча гостей у входной двери. Зарплату животному будут платить не деньгами, а едой. Кот не ест специальный корм, зато обожает котлеты и рыбу. 

Внимание на кота обратил известный  радиоведущий Сергей Стиллавин (ведущий ошибся в имени кота). Именно после этого Марай был трудоустроен. 

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