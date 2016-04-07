Рыжий кот Марай устроился швейцаром в музей в Серпухове

Рыжий кот Марай, который много лет жил в историко-художественном музее в Серпухове, теперь работает там швейцаром, сообщает Meduza.

В обязанность кота входит встреча гостей у входной двери. Зарплату животному будут платить не деньгами, а едой. Кот не ест специальный корм, зато обожает котлеты и рыбу.

Внимание на кота обратил известный радиоведущий Сергей Стиллавин (ведущий ошибся в имени кота). Именно после этого Марай был трудоустроен.