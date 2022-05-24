РЖД опровергло заявление Минприроды, что причиной пожара в Алтайском крае стал поезд

Пожарный поезд «Кулунда» участвует в оказании помощи расчётам МЧС в тушении лесного пожара, возникшего сегодня в Завьяловском районе Алтайского края. Поезд доставил для ликвидации очага возгорания 120 тонн воды и выполняет заправку пожарных машин.

Отмечается, что на движение железнодорожных составов возгорание не влияет. В РЖД отметили, что появившаяся в СМИ информация о том, что возгорание возникло из-за искр проходящего поезда, не соответствует действительности.

Локомотивы, работающие на данном участке, оборудованы современными искрогасительными системами и находятся в исправном состоянии. В полосе отвода железной дороги возгораний не обнаружено. На всём её протяжении заблаговременно была проведена противопожарная опашка.