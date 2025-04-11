В Республике Алтай начался второй этап земельной амнистии

11 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

База в Горном Алтае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Алтай продолжается земельная амнистия. На днях стартовал второй этап. Все участки, занятые под цели туризма – базы, кемпинги и места развлечений, – внесут в генплан. Таким образом, власти предлагают так называемому серому турбизнесу выйти из тени и легализовать свое дело. Чем отказ грозит собственникам такого бизнеса и каковы глобальные цели амнистии, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

С начала года, в первый этап этой работы, от предпринимателей, желающих узаконить свои турбазы и кемпинги, поступило порядка 2,9 тысячи заявок. Однако анализ контролирующих ведомств показал: процедуру проигнорировали больше семи сотен "нелегалов". Такими данными с радиостанцией поделился алтайский юрист Денис Наземцев.

"Росреестр выявил нарушения по 241 участку – треть из них не откликнулись на участие в земельной амнистии. Еще пример – данные ФНС: налоговики выявили 826 участков-нарушителей, а на пути к легализации работы только одна треть из этого объема. Это связано с тем, что налоговая не уведомляла владельцев, и многие решили отсидеться", – рассказал он.

У злостных нарушителей, особенно тех, кто построил объекты на сельхозземлях или в лесном фонде, выбор невелик: или снести базу самим, или оформить документы по всем требованиям. Аналогичный опыт Москвы в сносе самовольных построек показывает, что главная сложность в этом случае – найти владельцев. Глава республики Андрей Турчак потребовал принимать решения быстро и предупредил чиновников, что в случае панибратства с серым бизнесом они будут отвечать.

Несмотря на ужесточение правил, число желающих покупать землю и развивать там доходный бизнес по-прежнему высокое, как и инвестиционный потенциал Горного, считает специалист в сфере недвижимости Светлана Музалёва. Предприниматели, успевшие до захода Сбербанка приобрести землю в раскрученных локациях вблизи Чуйского тракта – это тот же Чемал и Манжерок, – активно растут. Сейчас ценовой порог стремительно увеличивается, и для больших частных инвесторов эти районы менее привлекательны. А вот более удаленные земли в Республике Алтай активно присматривают и быстро берут.

"Например, в Кош-Агачском районе привлекают сравнительно недорогие цены, большие площади и очень-очень красивые локации. На сегодняшний день средняя цена земельных участков сельхозназначения в этом районе от 70 тысяч до миллиона рублей за гектар, в то время как в районе Манжерока цена за гектар земель сельхозназначения варьируется до 100 миллионов рублей. На сегодня не только для малых инвесторов, но и для крупных застройщиков лот до тысячи гектаров можно найти в отдаленных районах, и это будет перспективной инвестицией", – говорит Музалёва.

К тому же в конце марта по распоряжению федеральных властей аэропорт в Горно-Алтайске признан международным. Сбер прогнозирует рост турпотока из Китая и СНГ. С ним ожидаемо вырастет запрос путешественников к уровню оказываемых услуг: нелегальные домики с удобствами на улице проиграют.

А первые ласточки земельной амнистии уже прилетели. Минэкономразвития Республики Алтай составило список 24 объектов, что планируют сносить без суда. После соответствующего решения постройки ликвидируют в срок от трех месяцев до полугода.