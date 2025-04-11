Выбор невелик. Как на Алтае вытаскивают из тени нелегальные турбазы
В Республике Алтай начался второй этап земельной амнистии
11 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
В Республике Алтай продолжается земельная амнистия. На днях стартовал второй этап. Все участки, занятые под цели туризма – базы, кемпинги и места развлечений, – внесут в генплан. Таким образом, власти предлагают так называемому серому турбизнесу выйти из тени и легализовать свое дело. Чем отказ грозит собственникам такого бизнеса и каковы глобальные цели амнистии, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
С начала года, в первый этап этой работы, от предпринимателей, желающих узаконить свои турбазы и кемпинги, поступило порядка 2,9 тысячи заявок. Однако анализ контролирующих ведомств показал: процедуру проигнорировали больше семи сотен "нелегалов". Такими данными с радиостанцией поделился алтайский юрист Денис Наземцев.
"Росреестр выявил нарушения по 241 участку – треть из них не откликнулись на участие в земельной амнистии. Еще пример – данные ФНС: налоговики выявили 826 участков-нарушителей, а на пути к легализации работы только одна треть из этого объема. Это связано с тем, что налоговая не уведомляла владельцев, и многие решили отсидеться", – рассказал он.
У злостных нарушителей, особенно тех, кто построил объекты на сельхозземлях или в лесном фонде, выбор невелик: или снести базу самим, или оформить документы по всем требованиям. Аналогичный опыт Москвы в сносе самовольных построек показывает, что главная сложность в этом случае – найти владельцев. Глава республики Андрей Турчак потребовал принимать решения быстро и предупредил чиновников, что в случае панибратства с серым бизнесом они будут отвечать.
Несмотря на ужесточение правил, число желающих покупать землю и развивать там доходный бизнес по-прежнему высокое, как и инвестиционный потенциал Горного, считает специалист в сфере недвижимости Светлана Музалёва. Предприниматели, успевшие до захода Сбербанка приобрести землю в раскрученных локациях вблизи Чуйского тракта – это тот же Чемал и Манжерок, – активно растут. Сейчас ценовой порог стремительно увеличивается, и для больших частных инвесторов эти районы менее привлекательны. А вот более удаленные земли в Республике Алтай активно присматривают и быстро берут.
"Например, в Кош-Агачском районе привлекают сравнительно недорогие цены, большие площади и очень-очень красивые локации. На сегодняшний день средняя цена земельных участков сельхозназначения в этом районе от 70 тысяч до миллиона рублей за гектар, в то время как в районе Манжерока цена за гектар земель сельхозназначения варьируется до 100 миллионов рублей. На сегодня не только для малых инвесторов, но и для крупных застройщиков лот до тысячи гектаров можно найти в отдаленных районах, и это будет перспективной инвестицией", – говорит Музалёва.
К тому же в конце марта по распоряжению федеральных властей аэропорт в Горно-Алтайске признан международным. Сбер прогнозирует рост турпотока из Китая и СНГ. С ним ожидаемо вырастет запрос путешественников к уровню оказываемых услуг: нелегальные домики с удобствами на улице проиграют.
А первые ласточки земельной амнистии уже прилетели. Минэкономразвития Республики Алтай составило список 24 объектов, что планируют сносить без суда. После соответствующего решения постройки ликвидируют в срок от трех месяцев до полугода.
09:39:22 11-04-2025
пошло оно по трубам на вентилятор
движений будет много
10:47:58 11-04-2025
Когда государство где-то наводит порядок, в этой сфере потом резко всё дорожает. С недвижимостью порядок навели (эскроу-счета, субсидии и прочее: с 2019 по 2024г за 5 лет, цена с 40 до 140 за м2). Сейчас наводят порядок на турбазах и в сфере грузоперевозок. Всё будет хорошо, просто дороже.
21:17:30 11-04-2025
Отстаньте от горного алтая, весь уже позасрали, эти базы как грибы растут, не тронутая природа была, все прутся туда везде мусор оставляют гадят
06:36:56 12-04-2025
Не дают людям не жить,ни работать,не зарабатывать.Скоро и местных жителей погонять оттуда.
15:18:04 13-04-2025
Татьяна (06:36:56 12-04-2025) Не дают людям не жить,ни работать,не зарабатывать.Скоро и ме... Пускай налоги платят дармоеды. Как хибары свои сдавать так 10к сутки, а как налоги платить ишь решили отсидеться.
17:33:29 12-04-2025
Турбазы с удобствами на улице имеют право быть! Во первых, это по карману большинству, во вторых...мне безразличны удобства, ведь главное-природа Алтая, я утром с рюкзачком ушла, пришла вечером, только переночевать, нафига мне сберовские люксы
22:14:06 12-04-2025
Крайне неудачнач реализация неудачного названия "земельная амнистия", хотя идея, возможно, была рациональной. Перебаламутили народ не имея четкого представления прежде, чем начинать, не учтя нюансов действующего законодательсива. Аследствие чего звучат необдуманные заявления.