С 1 августа более чем для 7,3 млн россиян проиндексируют пенсии

Пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 августа 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ПФР.

Для работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, предусмотрена надбавка в размере 314,07 рубля. Также на прибавку к страховой пенсии смогут рассчитывать пенсионеры от 80 лет или инвалиды I группы.

Изменения затронут более 7,3 млн российских пенсионеров. Не коснутся они только тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для таких пенсионеров действуют фиксированные выплаты.

Отмечается, что проиндексированы будут и военные пенсии.

Индексация будет автоматической, а пенсионерам не нужно тратить силы на походы в отделения ПФР.