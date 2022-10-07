С 17 октября из Барнаула начнут летать самолеты в Иркутск и Новый Уренгой

Рейсы будут выполняться на современных авиалайнерах Bombardier CRJ200

7 октября 2022, 12:06

С 17 октября авиакомпания «ИрАэро» начнёт выполнять авиарейсы из Барнаула в Новый Уренгой и Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова.

Так, рейсы по маршруту Барнаул — Новый Уренгой будут выполняться один раз в неделю по понедельникам. Вылет из столицы Алтайского края в 08:40, прилёт — в 09:90. Вылет из Нового Уренгоя в 09:50, прилет в Барнаул в 14:20. Стоимость перелёта при минимальном тарифе начинается от 6 550 рублей.

Рейсы по маршруту Барнаул — Иркутск будут выполняться с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам:

— в понедельник вылет из Иркутска в 06:10, прилёт в Барнаул в 07:40;

— вылет из Барнаула в 15:20, прилёт в Иркутск в 18:50;

— в пятницу вылет из Иркутска в 17:00, прилёт в Барнаул в 18:30;

— вылет из Барнаула в 19:30, прилёт в Иркутск в 23:35.

Рейсы выполняются на современных авиалайнерах Bombardier CRJ200, максимальная вместимость пассажирского салона составляет 50 человек.

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