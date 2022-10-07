С 17 октября из Барнаула начнут летать самолеты в Иркутск и Новый Уренгой
Рейсы будут выполняться на современных авиалайнерах Bombardier CRJ200
С 17 октября авиакомпания «ИрАэро» начнёт выполнять авиарейсы из Барнаула в Новый Уренгой и Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова.
Так, рейсы по маршруту Барнаул — Новый Уренгой будут выполняться один раз в неделю по понедельникам. Вылет из столицы Алтайского края в 08:40, прилёт — в 09:90. Вылет из Нового Уренгоя в 09:50, прилет в Барнаул в 14:20. Стоимость перелёта при минимальном тарифе начинается от 6 550 рублей.
Рейсы по маршруту Барнаул — Иркутск будут выполняться с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам:
— в понедельник вылет из Иркутска в 06:10, прилёт в Барнаул в 07:40;
— вылет из Барнаула в 15:20, прилёт в Иркутск в 18:50;
— в пятницу вылет из Иркутска в 17:00, прилёт в Барнаул в 18:30;
— вылет из Барнаула в 19:30, прилёт в Иркутск в 23:35.
Рейсы выполняются на современных авиалайнерах Bombardier CRJ200, максимальная вместимость пассажирского салона составляет 50 человек.