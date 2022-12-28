С 1 января 2023 года в Алтайском крае вырастет минимальный размер взноса на капремонт

Суммарно в год собственники помещений оплачивают порядка 1,2 млрд взносов, в то время как ежегодно на работы необходимо около 2,5 млрд рублей

28 декабря 2022, 21:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае установили новый минимальный размер взноса на капитальный ремонт — он вырос с 8,92 до 10,94 рубля за квадратный метр. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.

Как отметил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, действующий в регионе размер взноса не обеспечивает финансирование всех работ. Суммарно в год собственники помещений оплачивают порядка 1,2 млрд взносов на капитальный ремонт, в то время как ежегодно на работы необходимо около 2,5 млрд рублей.

«В связи с этим, основной проблемой реализации региональной программы капитального ремонта является дефицит средств на выполнение предусмотренных мероприятий» — рассказал Иван Гилев.

В ведомстве подчеркнули, что тариф постепенно рос с 2014 года. В течение 8 лет жильцы платили от 4,5 до 7,31 рубля — это один из самых низких показателей в Сибири. Так, в Республике Алтай за «квадрат» платят 9,43 рубля, а в Новосибирской области — чуть больше 10 рублей