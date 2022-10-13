С автографами и фотосессией. Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов представил в Барнауле свой новый фильм

Режиссёр Антон Богданов, известный по роли Антохи в сериале «Реальные пацаны», лично представил в Барнауле свой новый фильм «Иван Семёнов: Школьный переполох» в кинотеатре «Мир» в среду, 12 октября. Богданов пообщался со СМИ, сфотографировался со зрителями, раздал автографы и ответил на вопросы пришедших на предпоказ картины.

О чём новый фильм?

Жители Барнаула смогли увидеть фильм «Иван Семёнов: Школьный переполох» на день раньше его выхода в России. Премьерные сеансы сразу в двух залах прошли в 18 часов вечера в кинотеатре «Мир», но за час до этого началось мероприятие в честь выхода картины. Пришедшие на показ зрители сначала участвовали в конкурсах и отвечали на вопросы о фильме. В это время Антон Богданов общался с барнаульскими журналистами и рассказывал о своей новой работе.

Богданов отметил, что у его команды получилось семейное кино, которое понравится как детям, так и взрослым.

«Я не скажу, что наше кино полностью про детей и для детей. Там есть взрослые линии: мамы, папы, психолога, классного руководителя, где взрослые себя узнают, решают проблемы, связанные с воспитанием детей. Вообще это фильм про свободу, про творческую личность, про то, что надо давать детям мечтать, надо давать детям свободное время, возможность самореализовываться и учиться на собственных ошибках, а не загружать их дополнительными заданиями, как любят современные родители. То есть после бокса дети идут на скрипку, после скрипки — на китайский, после китайского — на испанский», — отметил Антон Богданов.

Антон Богданов / Фото: Екатерина Смолихина

По сюжету «хулигана, озорника и мажорика» Ивана Семёнова выгоняют из элитной частной гимназии и отправляют в бесплатную школу на окраине Перми. Родители надеются, что там их сын образумится, но этого не происходит.

«Родители надеются, что Иван попросится обратно, но он находит настоящих друзей, сколачивает банду. Но в фильме нет призыва к тому, что надо хулиганить, там просто есть история яркого детства», — объясняет Антон Богданов.

Серьёзное через призму юмора

При этом, подчёркивает режиссёр, в «Иване Семёнове» нашлось место и для драмы. Антон Богданов отметил, что «комедия не может быть без драматического подтекста». Однако в первую очередь он делал упор на развлекательную составляющую.

«Я хотел сделать развлекательное кино. Но когда ты просто развлекаешь — это обезличивает кино. Поэтому всегда нужно говорить что-то серьёзное даже через призму юмора. Необязательно показывать, что кто-то плачет. Можно делать и по-другому. Например, там есть сильная сцена, за которую нашему герою Ромке в Москве начали аплодировать зрители. Герой вдруг перегнул палку, он при всех обидел и унизил девчонку, которая ему помогала. А потом Иван понимает, что не прав, признаёт ошибки и находит себе настоящего друга», — рассказал Антон Богданов.

Антон Богданов на премьере фильма «Иван Семёнов: Школьный переполох» в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Работать с юными актёрами было не трудно — они к серьёзным съёмкам были готовы, отмечает Богданов. По его словам, когда камера включалась, дети тут же становились профессионалами. А когда режиссёр говорил: «Стоп», актёры снова превращались в детей.

«Как только камера перестаёт снимать, начинается детство, которое никуда не ушло. Они начинают бегать, кричать друг на друга, колотить друг друга, костюм друг на друге рвать. В итоге нормальный, красивый ребёнок приходит снова в мятой одежде, сырой, взъерошенный, и приходится посылать ребёнка отглаживаться, причёсываться, заново наносить грим. За этим надо было следить», — пояснил Антон Богданов.

«Снимать в Москве — это кощунство»

Снимавшиеся в фильме дети-актёры были из разных городов России — Красноярска, Екатеринбурга, Подмосковья, Москвы, Дзержинска и Перми. Кстати, в Перми фильм и снимали. Богданов решил увезти туда артистов, потому что в повести Льва Давыдычева 1961 года «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника», на которой основана картина, местом действия был как раз этот город. Причём продюсеры были против, отмечает Богданов.

«Было принципиально снимать фильм в Перми. Конечно, исполнительные продюсеры меня за это ругали, говорили, что дорого оплатить всем перелёты и надо снимать всё в Москве. Но это очень прямолинейный ход, потому что все снимают в столице. Произведение было написано в Перми в 60-е годы, и я понял, что принципиально важно ехать на родину повести и делать всё там. Если бы его написали в Барнауле, я бы снимал его в Барнауле, потому что когда у нас произведение про уральского школьника, снимать его в Москве — это кощунство», — объяснил режиссёр.

Антон Богданов на премьере фильма «Иван Семёнов: Школьный переполох» в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Представлять фильм Богданов решил в том числе и в провинции, причём сразу в пяти городах: в Перми, Казани, Новосибирске, Омске и в Барнауле. По словам Антона Богданова, он привык представлять фильмы «вживую».

«Для многих это сейчас стало непривычным. Кинокомпании теперь выбирают другую специфику вложения своих промоденег — например, больше работают с блогерами, особенно когда это касается молодёжного контента. Я как человек старой формации очень много проехал с фильмами. „Ёлки“, это всегда был Новосибирск, часто был Омск. И когда мы сели выбирать, я сказал: давайте вспомним города, где были хорошие приёмы, где развиты киносети, где города благосклонны к нам. Две недели я еду с промотуром, мы выбрали пять городов. Так выбрали, так захотели. Почему бы не порадовать жителей Барнаула своим присутствием», — отметил Богданов.

Как прошла премьера?

Режиссёр выступил и перед зрителями, пришедшими на показ ленты. Он выразил надежду, что фильм поднимет людям настроение, когда «осень навевает на людей грусть, а на детей неожиданно „падают“ взрослые новости, которые им необязательно слышать». А во время просмотра картины взрослые смогут вспомнить школу, и «как там было весело», а дети «почерпнут для себя много важного».

Приём в Барнауле режиссёр назвал тёплым и подчеркнул, что это дорогого стоит. Зрителей, получивших удовольствие от фильма, Антон Богданов призвал рассказать об «Иване Семёнове» знакомым и друзьям.

Антон Богданов на премьере фильма «Иван Семёнов: Школьный переполох» в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Но большую часть времени Богданов фотографировался с барнаульцами и раздавал автографы, за ними к актёру и режиссёру выстроилась целая очередь. Получить подпись и фотографию удалось всем.

Также режиссёр отвечал на вопросы зрителей о тяжестях съёмок, об актёрском и режиссёрском пути, а также о второй части фильма «Иван Семёнов: Школьный переполох», которая уже снята и должна выйти в следующем году.

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