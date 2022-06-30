С президента АГУ собираются взыскать деньги за перелеты бизнес-классом

Алтайская прокуратура подала жалобу на решение суда, который оказался взыскивать деньги с президента АГУ Сергея Землюкова. Ведомство хотело взыскать с него средства, затраченные на перелеты бизнес-классом, отмечает «Банкфакс».

Надзорное ведомство настаивало на том, что в 2021 году президентом вуза Землюков летал за счет университета в командировки бизнес-классом. При этом в АлтГУ давали ему разрешение делать это только как ректору еще в 2011 году.

В прокуратуре подсчитали разницу в стоимости билета бизнес-класса и эконом класса, после чего установили, что Землюков должен вернуть 516 тысяч рублей.

Представители АГУ отметили, что Землюкова в командировки отправлял ректор, который имеет право распоряжаться имуществом.

При этом разрешение ученого совета якобы не обязательно, но его вынесли, поскольку посчитали разрешение «самому себе» неэтичным.

Также представитель вуза засомневался в расчетах прокуратуры.

Суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Наблюдатели считают, что такой вердикт свидетельствует о слабой подготовке надзорного ведомства, а не об отсутствии нарушений со стороны Землюкова.