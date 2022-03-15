S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет продаваться в России

В заявлении студии-разработчика, размещённом на официальной странице VK, отмечается, что оформленные гражданами РФ предзаказы на цифровую версию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl останутся в силе, в то время как на предзаказ новых уже наложен запрет. Издания игры на физических носителях не будут доступны даже для тех, кто уже осуществил предзаказ — возврат средств будет возможен в тех магазинах, где были сделаны покупки. Также студия заявляет о том, что пользователи могут вернуть любой предзаказ, в том числе и на цифровую копию.

Кроме того, разработчики сообщили, что прекращают обновлять страницу в социальной сети VK. Все новости об игре компания собирается публиковать в других социальных сетях и на своём официальном сайте. Подобные шаги студия аргументирует продолжающейся специальной военной операцией на территории Украины. Также разработчики сменили подзаголовок игры с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl в соответствии с правильной транслитерацией с украинского языка.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это долгожданное продолжение культовой в русскоязычном игровом мире серии игр S.T.A.L.K.E.R. Официально релиз игры был назначен на 8 декабря, однако в начале марта студия объявила о том, что разработка игры временно приостановлена.