S7 приостановила запуск своего лоукостера Citrus

Лоукостер Citrus, который должен базироваться в аэропортах Омска и Казани, приостановил запуск своей работы. О решении его создателя, авиакомпании S7, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омского аэропорта.

Citrus должен был стать вторым базовым перевозчиком в регионе, но в S7 отложили сроки начала проекта.

«Авиакомпания S7 приостановила запуск программ лоукостера Citrus в Омской области. Это связано с ограничением поставок воздушных судов A320neo, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в начале февраля 2022 года лоукостер получил сертификат эксплуатанта. Продажа билетов должна была стартовать в апреле, а перелёты начаться в июле. Однако в летнем расписании омского аэропорта информации о рейсах перевозчика пока нет.