Саакашвили начал собирать деньги на "превращение Украины в сверхдержаву"

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Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал собирать средства на развитие новой партии на Украине. С помощью специально созданного сайта он предлагает всем, кто хочет посодействовать "превращению страны в сверхдержаву", перевести деньги, пишет РИА Новости.

Ранее Саакашвили заявил, что его соратники в регионах уже начали работать над созданием политической силы "Рух новых сил" (Движение новых сил).

На своей странице в Facebook политик выразил надежду, что "это возможно", и отметил, что они "начинают с себя". По словам Саакашвили, он с соратниками хочет "с самого начала строить честные взаимоотношения с государством" и объявляет о начале сбора денег на развитие новой партии.

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Политика Путин назвал губернаторство Саакашвили оскорблением украинского народа

Он отметил, что "Рух новых сил" поставил перед собой амбициозную цель по созданию в стране нового политического класса, в котором нет "главных и назначенных, проплаченных и своих". Также Саакашвили добавил, что хочет со сторонниками устранить олигархов от принятия решений.

"Лента.ру" напоминает, что 27 ноября политик провел в Киеве митинг с призывом устроить досрочные выборы в Верховную Раду. В мероприятии, которое проходило под лозунгом "Последняя зима Рады", участвовало около двух тысяч человек.

За неделю до этого российский президент Владимир Путин назвал губернаторство Саакашвили оскорблением и "плевком" для одесситов и всего украинского народа.

Добавим, 7 ноября 2016 года экс-президент Грузии заявил, что уходит в отставку с поста одесского губернатора из-за нежелания властей Украины вести борьбу с коррупцией. Также он обвинил президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Через два дня лидер страны подписал указ об увольнении Саакашвили.