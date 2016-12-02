Саакашвили начал собирать деньги на "превращение Украины в сверхдержаву"

Политик с соратниками собирает средства на развитие новой партии "Рух новых сил" (Движение новых сил)

2 декабря 2016, 18:43

Фото: delo.ua

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал собирать средства на развитие новой партии на Украине. С помощью специально созданного сайта он предлагает всем, кто хочет посодействовать "превращению страны в сверхдержаву", перевести деньги, пишет РИА Новости

Ранее Саакашвили заявил, что его соратники в регионах уже начали работать над созданием политической силы "Рух новых сил" (Движение новых сил).

На своей странице в Facebook политик выразил надежду, что "это возможно", и отметил, что они "начинают с себя". По словам Саакашвили, он с соратниками хочет "с самого начала строить честные взаимоотношения с государством" и объявляет о начале сбора денег на развитие новой партии.

Путин назвал губернаторство Саакашвили оскорблением украинского народа

Путин назвал губернаторство Саакашвили оскорблением украинского народа

Он отметил, что "Рух новых сил" поставил перед собой амбициозную цель по созданию в стране нового политического класса, в котором нет "главных и назначенных, проплаченных и своих". Также Саакашвили добавил, что хочет со сторонниками устранить олигархов от принятия решений.

"Лента.ру" напоминает, что 27 ноября политик провел в Киеве митинг с призывом устроить досрочные выборы в Верховную Раду. В мероприятии, которое проходило под лозунгом "Последняя зима Рады", участвовало около двух тысяч человек.

За неделю до этого российский президент Владимир Путин назвал губернаторство Саакашвили оскорблением и "плевком" для одесситов и всего украинского народа.

Добавим, 7 ноября 2016 года экс-президент Грузии заявил, что уходит в отставку с поста одесского губернатора из-за нежелания властей Украины вести борьбу с коррупцией. Также он обвинил президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Через два дня лидер страны подписал указ об увольнении Саакашвили.

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