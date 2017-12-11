Садоводы еще 2 года смогут бесплатно пользоваться подземными водами

Правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект об упрощении лицензирования пользования подземными водами для садоводств, огородничеств или дачных хозяйств, пишет "Парламентская газета".

Новости

Экономика Нужно больше денег: личные подсобные хозяйства хотят обложить новым налогом

Документ предлагает внести изменения в статью 333-35 Налогового кодекса, предусмотрев, что названные НКО вправе добывать подземные воды для целей хозяйственно-бытового водоснабжения до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами.

Для стимулирования таких некоммерческих организаций к получению соответствующих лицензий предлагается освободить их до 1 января 2020 года от уплаты пошлины за предоставление лицензии на право пользования участками недр для добычи подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

Согласно подпункту 92 пункта 1 статьи 333-33 Налогового кодекса, за предоставление лицензии уплачивается госпошлина в размере 7500 рублей.

Законопроект был одобрен в рамках заседания правительства 7 декабря.